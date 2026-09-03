Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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03.09.2026 20:40:34
Iridium CEO Sells Over 9,500 Shares as Rocket Lab Is Poised to Acquire the Company
Matthew J. Desch, Chief Executive Officer of Iridium Communications Inc. (NASDAQ:IRDM), disposed of 9,583 shares of common stock on September 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($46.98); post-transaction value based on September 01, 2026 market close ($46.72).Iridium Communications operates the world's only truly global mobile satellite communications network, serving critical connectivity needs and generating $884.2 million in trailing 12-month revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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