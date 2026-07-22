Iridium Communications Aktie
WKN DE: A0YB48 / ISIN: US46269C1027
|
22.07.2026 13:08:23
Iridium Communications Inc. Announces Drop In Q2 Profit
(RTTNews) - Iridium Communications Inc. (IRDM) reported a profit for second quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $9.67 million, or $0.09 per share. This compares with $21.97 million, or $0.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $225.24 million from $216.91 million last year.
Iridium Communications Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $9.67 Mln. vs. $21.97 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.20 last year. -Revenue: $225.24 Mln vs. $216.91 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Iridium Communications Inc
|
22.04.26
|Ausblick: Iridium Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Iridium Communications präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Iridium Communications gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Iridium Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Iridium Communications Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Iridium Communications Inc
|41,70
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen zum Handelsende sehr schwach -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Börsen befanden sich im Rückwärtsgang. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.