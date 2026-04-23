Iridium Communications Aktie
WKN DE: A0YB48 / ISIN: US46269C1027
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23.04.2026 13:09:18
Iridium Communications Inc. Reports Retreat In Q1 Profit
(RTTNews) - Iridium Communications Inc. (IRDM) reported earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $21.59 million, or $0.20 per share. This compares with $30.41 million, or $0.27 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $219.06 million from $214.88 million last year.
Iridium Communications Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $21.59 Mln. vs. $30.41 Mln. last year. -EPS: $0.20 vs. $0.27 last year. -Revenue: $219.06 Mln vs. $214.88 Mln last year.
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