Iridium Communications präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Iridium Communications äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,09 USD. Im letzten Jahr hatte Iridium Communications einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 225,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 216,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at