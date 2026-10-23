Iridium Communications: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Iridium Communications präsentierte am 20.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Iridium Communications im vergangenen Quartal 245,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Iridium Communications 226,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at