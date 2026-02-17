|
IRIS Business Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IRIS Business Services hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IRIS Business Services ein EPS von 1,83 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 355,9 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 328,3 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
