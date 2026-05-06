SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
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06.05.2026 19:03:00
Irische Datenschützer ermitteln gegen Shein wegen Datenübertragung nach China
Die irische Datenschutzbehörde untersucht, ob der Fast-Fashion-Riese Shein europäische Nutzerdaten illegal und ohne ausreichenden Schutz nach China übermittelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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