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Der irische High Court hat die rund 1,6 Mrd. Euro schwere Übernahme der Bank Permanent TSB (PTSB) durch die heimische BAWAG am Donnerstag abgelehnt. Grund dafür sei, dass die Minderheitsaktionäre nicht gesondert über das Geschäft abstimmen konnten, schreibt die Nachrichtenagentur Reuters. An sich hatten die PTSB-Aktionäre, darunter der irische Staat mit einem Anteil von 57,5 Prozent, dem Deal bereits zugestimmt, auch die Genehmigung der EZB lag schon vor.

"Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, hat das Gericht keinen Ermessensspielraum, und ich muss die Genehmigung verweigern", erklärte Richter Michael Quinn in seinem schriftlichen Urteil laut Reuters weiter. Unklar blieb zunächst, ob der Deal damit nun geplatzt ist oder es zu einer weiteren Abstimmung kommen könnte. Von der BAWAG, die für die APA kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar war, hieß es in einer Pflichtmitteilung, dass man die Entscheidung nun prüfe. Man werde sich dazu in naher Zukunft weiter äußern.

Die BAWAG hatte die Übernahme der PTSB, die in Irland knapp 100 Filialen hat, im April mit einem Barangebot über 1,62 Mrd. Euro angebahnt. Das irische Institut hatte sich selber im Herbst 2025 zum Verkauf gestellt, nachdem das Finanzministerium des Landes aussteigen wollte. Bei der Aktionärsversammlung von PTSB im Juli stimmten die Anteilseigner mit 91 Prozent für die Übernahme, auch der Verwaltungsrat gab grünes Licht.

Dämpfer für BAWAG-Papier

Die BAWAG-Aktie gab am Donnerstagnachmittag nach Bekanntwerden der gerichtlichen Entscheidung um mehr als 5 Prozent nach und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2026.

tpo/phs

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