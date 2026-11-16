Iriso Electronics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Iriso Electronics hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,78 JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,64 Prozent auf 17,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at