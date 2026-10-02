Iriso Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iriso Electronics hat am 30.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 53,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -9,390 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Iriso Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 119,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 118,25 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Iriso Electronics 61,96 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 56,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at