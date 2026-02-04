Iriso Electronics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Iriso Electronics veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 76,01 JPY gegenüber 80,54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 16,16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at