IRLAB Therapeutics Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IRLAB Therapeutics Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,610 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,4 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 67,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at