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16.11.2026 06:31:29
IRLAB Therapeutics Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
IRLAB Therapeutics Registered hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 63,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 18,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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