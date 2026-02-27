IRLAB Therapeutics Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IRLAB Therapeutics Registered lud am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,29 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 65,62 Prozent zurück. Hier wurden 14,7 Millionen SEK gegenüber 42,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

IRLAB Therapeutics Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,640 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,510 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 39,28 Prozent zurück. Hier wurden 57,46 Millionen SEK gegenüber 94,63 Millionen SEK im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at