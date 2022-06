Irlands Regierungschef unterstützt Ukraine bei Antrag auf EU-Beitritt

STRASSBURG (dpa-AFX) - Der irische Regierungschef Micheál Martin bestärkt die Ukraine in ihren Bemühungen um einen Beitritt zur Europäischen Union. "Ich unterstütze den Antrag der Ukraine auf Mitgliedschaft nachdrücklich", sagte der Ire am Mittwoch im Straßburger Europaparlament. "Ich hoffe, dass es auf der Tagung des Europäischen Rates im Juni möglich sein wird, dem ukrainischen Volk eine klare und positive Botschaft zu übermitteln."

Kiew hatte kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine den Beitritt zur EU beantragt. Die EU-Kommission will noch vor dem EU-Gipfel am 23. und 24. Juni ihre Empfehlung darüber abgeben, ob dem Land der Kandidatenstatus gewährt werden sollte. Die EU-Staaten müssten dann einstimmig über das weitere Vorgehen entscheiden.

Es solle Quelle des Stolzes und der Inspiration sein, dass die EU "für die Menschen an unseren Grenzen" weiter ein Leuchtturm der Hoffnung sei, sagte Martin - etwa für die Menschen auf dem Westbalkan, in Moldau, Georgien oder eben in der Ukraine. Man solle jene, die beitreten wollten, bei den notwendigen Reformen und Vorbereitungen unterstützen. "Und wenn sie die Kriterien erfüllen, sollten wir ihnen keine weiteren Hindernisse in den Weg legen."/wim/DP/stk