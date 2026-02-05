Irm Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Irm Energy hat am 03.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,46 INR je Aktie vermeldet.

Irm Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at