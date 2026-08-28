Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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28.08.2026 15:31:38
"Iron Dome"-Teile aus Osnabrück?: VW steht wohl kurz vor Rüstungs-Deal
Was soll aus dem VW-Werk in Osnabrück werden? Die Fertigung des T-Roc-Cabrio läuft im kommenden Jahr dort auf, danach hat es keinen Arbeitsauftrag mehr. Der Autobauer versucht, den Standort dennoch zu erhalten - laut Berichten gemeinsam mit einem Rüstungsunternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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