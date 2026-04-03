Iron Horse Acquisitions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Iron Horse Acquisitions äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresviertel hatte Iron Horse Acquisitions -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurden 0,170 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iron Horse Acquisitions 0,160 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at