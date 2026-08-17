Iron Horse Acquisitions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Iron Horse Acquisitions äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iron Horse Acquisitions -0,010 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at