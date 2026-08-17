Iron Horse Acquisitions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Iron Horse Acquisitions hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Iron Horse Acquisitions -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at