Iron Horse Acquisitions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Iron Horse Acquisitions hat am 31.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,170 USD. Im Vorjahr waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at