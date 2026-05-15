Iron Horse Acquisitions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Iron Horse Acquisitions ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Iron Horse Acquisitions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at