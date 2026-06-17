Iron Mountain Aktie
WKN: 936594 / ISIN: US4628461067
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17.06.2026 14:00:00
Iron Mountain: High Yield and Reliable Revenue From the Largest Companies
Iron Mountain (NYSE: IRM) works with some of the largest companies on the planet. More than 95% of Fortune 500 corporations and over 240,000 businesses count on Iron Mountain to store physical and digital assets. Its data centers have gained momentum due to the artificial intelligence (AI) boom, and that's part of the reason the stock has more than doubled over the past five years. The rally doesn't appear to be over, as fundamentals remain strong.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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