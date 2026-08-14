Iron Mountain Aktie
WKN: 936594 / ISIN: US4628461067
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14.08.2026 04:10:01
Iron Mountain Chief Commercial Officer Sells 11,839 Shares for $1.5 Million
Greg W. McIntosh, EVP, Chief Commercial Officer, reported a sale of 11,839 shares of Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM) on Aug. 6, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($127.13); post-transaction value based on August 06, 2026, market close ($121.96).Established in 1951, Iron Mountain has evolved into the global leader in storage and information management, operating in approximately 50 countries and serving a diversified customer base across multiple industries. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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