Iron Mountain Aktie
WKN: 936594 / ISIN: US4628461067
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18.09.2026 20:22:01
Iron Mountain EVP Sells 6,000 Shares
Mark Kidd, EVP, GM Data Centers & ALM at Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM), sold 6,000 shares of common stock at $115.60 per share on Sept. 1, 2026, according to a SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($115.60); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($114.22).
As the world's leading provider of storage and information management solutions, Iron Mountain has established a dominant market position through its extensive global infrastructure and trusted relationships with over 225,000 organizations. The company's competitive advantage derives from its scale, geographic diversification across approximately 50 countries, and comprehensive service offerings that address complex regulatory and operational requirements across multiple industries.
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