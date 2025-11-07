Iron Mountain hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Iron Mountain hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Iron Mountain hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iron Mountain im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at