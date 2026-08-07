Iron Mountain legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iron Mountain hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 AUD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,230 AUD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,67 Milliarden AUD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,86 Milliarden AUD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at