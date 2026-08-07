Iron Mountain: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Iron Mountain hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,34 USD. Im letzten Jahr hatte Iron Mountain einen Gewinn von -0,150 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,52 Prozent auf 2,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at