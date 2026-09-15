Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
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15.09.2026 19:17:54
Iron ore trader Radiant alleges Glencore hid their ties from audited records
Swiss commodities group says claims are ‘meritless’ and that Radiant sent ‘falsified invoices’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Ore Holdings Inc.
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|6,77
|1,20%
|Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
|13,50
|1,50%