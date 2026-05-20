Ironstone Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ironstone Group hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ironstone Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at