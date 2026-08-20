Ironstone Group legte Quartalsergebnis vor

Ironstone Group hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ironstone Group ebenfalls 0,030 USD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at