Ironwood Pharmaceuticals A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ironwood Pharmaceuticals A hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresviertel hatte Ironwood Pharmaceuticals A 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 122,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 91,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at