27.02.2026 06:31:29

Ironwood Pharmaceuticals A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ironwood Pharmaceuticals A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,150 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ironwood Pharmaceuticals A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ironwood Pharmaceuticals A mit einem Umsatz von insgesamt 296,15 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,41 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -15,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen