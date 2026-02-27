Ironwood Pharmaceuticals A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ironwood Pharmaceuticals A präsentierte in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,150 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ironwood Pharmaceuticals A 0,010 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ironwood Pharmaceuticals A mit einem Umsatz von insgesamt 296,15 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 351,41 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -15,73 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at