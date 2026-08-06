Ironwood Pharmaceuticals, Inc. Profit Advances In Q2

(RTTNews) - Ironwood Pharmaceuticals, Inc. (IRWD) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $51.29 million, or $0.31 per share. This compares with $23.59 million, or $0.14 per share, last year.

Excluding items, Ironwood Pharmaceuticals, Inc. reported adjusted earnings of $51.49 million or $0.31 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 32.6% to $113.04 million from $85.24 million last year.

Ironwood Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.29 Mln. vs. $23.59 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.14 last year. -Revenue: $113.04 Mln vs. $85.24 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 460 M To $ 485 M