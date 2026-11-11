IRPC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IRPC präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,53 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at