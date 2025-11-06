|
IRPC gewährte Anlegern Blick in die Bücher
IRPC hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,02 THB. Im letzten Jahr hatte IRPC einen Gewinn von -0,240 THB je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,69 Prozent auf 70,42 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte IRPC 79,73 Milliarden THB umgesetzt.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,020 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 68,18 Milliarden THB gesehen.
