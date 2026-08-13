IRPC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

IRPC hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 THB. Im Vorjahresviertel waren -0,100 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,98 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 68,62 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at