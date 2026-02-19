IRPC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

IRPC hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,69 Prozent zurück. Hier wurden 67,68 Milliarden THB gegenüber 74,12 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,033 THB prognostiziert, während der Umsatz bei 67,48 Milliarden THB erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,170 THB vermeldet. Im Vorjahr waren -0,250 THB erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat IRPC im vergangenen Geschäftsjahr 279,57 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IRPC 314,83 Milliarden THB umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,165 THB geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 274,02 Milliarden THB taxiert.

Redaktion finanzen.at