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14.05.2026 06:31:29
IRPC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
IRPC hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 0,39 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRPC -0,060 THB je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,84 Milliarden THB – ein Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IRPC 72,86 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,331 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 78,48 Milliarden THB gesehen.
Redaktion finanzen.at
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