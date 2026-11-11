IRPC legte Quartalsergebnis vor

IRPC hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 THB je Aktie in den Büchern standen.

IRPC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,21 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70,42 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at