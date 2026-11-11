|
11.11.2026 06:31:29
IRPC legte Quartalsergebnis vor
IRPC hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 THB je Aktie in den Büchern standen.
IRPC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 84,21 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70,42 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!