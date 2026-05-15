IRPC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IRPC hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat IRPC 2,43 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at