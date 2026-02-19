IRPC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IRPC präsentierte in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 THB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat IRPC im vergangenen Quartal 67,68 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IRPC 74,12 Milliarden THB umsetzen können.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,033 THB ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 67,48 Milliarden THB in den Büchern stehen werden.

IRPC vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,170 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,250 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 279,57 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 314,83 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,165 THB sowie einen Umsatz von 274,02 Milliarden THB prognostiziert.

Redaktion finanzen.at