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13.08.2026 06:31:29
IRPC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
IRPC hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,14 THB gegenüber -0,100 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 89,98 Milliarden THB umgesetzt, gegenüber 68,62 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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