IRPC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IRPC hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,020 THB je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,21 Milliarden THB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IRPC einen Umsatz von 70,42 Milliarden THB eingefahren.

Redaktion finanzen.at