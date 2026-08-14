IRPC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

IRPC hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,300 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 33,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at