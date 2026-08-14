IRPC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

IRPC lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,14 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRPC -0,100 THB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 68,62 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 89,98 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at