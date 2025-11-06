IRPC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IRPC präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

IRPC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,240 THB je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 70,42 Milliarden THB, gegenüber 79,73 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at