IRPC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IRPC präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IRPC ein EPS von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,10 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,520 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IRPC -0,710 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,69 Prozent zurück. Hier wurden 8,50 Milliarden USD gegenüber 8,92 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at