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11.11.2026 06:31:29
IRPC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
IRPC hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 THB je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 84,21 Milliarden THB – ein Plus von 19,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IRPC 70,42 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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