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18.05.2026 06:31:29
IRRC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IRRC hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,77 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,25 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat IRRC mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,18 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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